Она не едет, она карает: «Нива»-убийца снега стала звездой соцсетей в Одинцове

Житель подмосковной Кубинки превратил свой автомобиль в импровизированную снегоуборочную машину. Местный умелец, устав от последствий обильных снегопадов, самостоятельно оснастил легковушку металлическим отвалом и вышел расчищать дороги и дворы. Неординарное решение быстро привлекло внимание благодаря видеороликам в социальных сетях, пишет REGIONS .

В Сети машину окрестили «Кубинской Нивой». Ролик, на котором автомобиль уверенно продвигается через сугробы, собрал сотни положительных откликов. Многие пользователи отмечали смекалку и активную гражданскую позицию автора идеи. Коммунальные службы, которые загружены работой, отнеслись к инициативе с пониманием.

«Встречайте! На сцену выходит Кубинская „Нива“ против снегопада! Она готова пройти там, где другие даже не сядут в салон», — прокомментировали в сетях.

Однако у подобного энтузиазма есть технические ограничения. Автоэксперт Максим Осецкин для REGIONS пояснил, что установка отвала на легковой автомобиль возможна, но требует осторожности. Основной риск — повышенная нагрузка на трансмиссию и двигатель, а также потенциальная опасность для кузова при столкновении отвала со скрытыми под снегом твердыми предметами. Специалист рекомендует оснащать подобные конструкции механизмом быстрого подъема.

Это уже не первая похожая разработка в Подмосковье. Ранее предприимчивый житель в том же Одинцове превратил свой седан в «убийцу сугробов».