«Нива» обновилась по-серьезному: культовый внедорожник получил новый мотор

Культовый отечественный внедорожник готовится к серьезному обновлению. На техническом семинаре АвтоВАЗа раскрыли детали рестайлинга Lada Niva Legend — помимо долгожданной подушки безопасности и оцинковки кузова, модель получит совершенно новый 90-сильный двигатель. Производство стартует уже в июне, а первые покупатели увидят машину в салонах в конце лета. Об этом пишет Авто Mail .

Главная новость технического семинара — моторная перестройка. Вместо прежнего агрегата под капотом «Нивы» поселится 8-клапанный атмосферник с индексом 11184, который ранее уже зарекомендовал себя на модели Niva Travel. Отдача нового двигателя — 90 лошадиных сил, что заметно бодрее предыдущей версии.

Модернизация затронула не только силовой агрегат. Инженеры усилили трансмиссию — коробку передач, полуоси и карданный вал, чтобы они без проблем переваривали возросший крутящий момент. Переработаны впускной и выпускной тракты, появилась новая подушка двигателя, а структура кузова получила дополнительные точки усиления. Все это, по замыслу создателей, должно снизить вибрации и повысить комфорт в салоне.

К числу видимых улучшений относятся оцинкованные внешние панели кузова — важный шаг в борьбе с коррозией, а также первая в истории модели полноценная фронтальная подушка безопасности для водителя, встроенная в рулевое колесо.

Производство обновленной Lada Niva Legend начнется на мощностях АвтоВАЗа с 20 июня, а дилерские центры получат автомобили в конце августа. В компании заверили, что ценник внедорожника останется в прежней нише — резкого скачка стоимости не ожидается, что сохранит доступность легендарной модели для преданных поклонников.