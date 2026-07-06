Нижегородка посчитала, во сколько обошлась короткая поездка в Северную Осетию: цифры удивили

Нижегородка Дарья в июне 2026 года провела четыре дня в Северной Осетии и поделилась с NewsNN раскладом по деньгам и впечатлениям. Прямого сообщения между Нижним Новгородом и Владикавказом нет, поэтому добирались через Москву: на машине до столицы и обратно с учетом бензина, платной трассы М-12 и парковки в аэропорту вышло около ₽17,1 тыс., авиабилеты до Беслана на двоих обошлись в ₽48 тыс., такси от аэропорта и обратно — еще ₽2 тыс. Жилье в центре Владикавказа на пять ночей стоило ₽22 тыс.

Саму столицу республики Дарья советует осматривать не больше дня: проспект Мира, набережная Терека с видом на горы, Суннитская мечеть, мемориал славы, парк Коста Хетагурова, зоопарк и колесо обозрения укладываются в компактный маршрут. Главные впечатления ждали за городом. В Кармадонском ущелье туристы увидели мемориал жертвам схода ледника 2002 года и руины Верхнего Кармадона. До Мидаграбинских водопадов, крупнейший из которых — Большой Зейгалан высотой около 750 метров, обычная легковушка не проходит, поэтому пришлось выбирать между пешим подъемом по горным тропам и джип-трансфером за ₽1 тыс. с человека. По дороге к водопадам находится озеро «Мияги», названное так после съемок клипа рэпера Miyagi, — в ясную погоду оно отражает горы, и зрелище завораживает.

В маршрут также вошли Даргавс — Город мертвых со склеповым могильником XIV–XIX веков примерно из 95 сооружений, и Дигория с Чертовым мостом, водопадами, крепостью и нацпарком «Алания». Из Владикавказа при желании можно отправиться в соседние республики. Итоговая сумма на двоих составила ₽132,6 тыс., или около ₽66,3 тыс. на человека без учета сувениров и мелких трат. Для сравнения, десятидневный тур в Китай обошелся автору в ₽135 тыс. на человека без экскурсий. Дарья призналась, что горные пейзажи и кавказское гостеприимство стоят того, чтобы увидеть их хотя бы раз в жизни.