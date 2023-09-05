Нижегородская область находится на третьем месте среди регионов РФ по уровню безработицы
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Нижегородская область находится на третьей строчке рейтинга субъектов РФ по уровню безработицы. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя губернатора региона Егора Полякова.
Отмечается, что в Приволжском Федеральном округе Нижегородская область занимает первое место.
Добавляется, что уровень официальной безработицы на конец прошлого месяца составил 5,6 тыс. человек.
Поясняется, что при этом в банке вакансий региона на одного безработного приходится свыше 10 вакансий.