Нижегородская область находится на третьем месте среди регионов РФ по уровню безработицы

Нижегородская область находится на третьей строчке рейтинга субъектов РФ по уровню безработицы. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя губернатора региона Егора Полякова.

Отмечается, что в Приволжском Федеральном округе Нижегородская область занимает первое место.

Добавляется, что уровень официальной безработицы на конец прошлого месяца составил 5,6 тыс. человек.

Поясняется, что при этом в банке вакансий региона на одного безработного приходится свыше 10 вакансий.