Нижегородская область вошла в десятку наиболее востребованных туристических направлений в этом году

Нижегородская область вошла в топ-10 востребованных направлений туризма в уходящем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на анализ «Авито Путешествия».

Уточняется, что также в этом году регион стал одним из наиболее популярных туристических направлений, попав в десятку по числу бронирований квартир и в двадцатку - по бронированию загородных домов.

Отмечается, что в среднем снять квартиру на сутки в Нижегородской области в этом году обходилось в 3,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что любимыми турнаправлениями россиян в 2024 году стали поездки в Марокко и Японию.