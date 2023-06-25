Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров на конкурсе «Регион для молодых»

Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу набранных баллов во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых». Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что в тройку лидеров также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Архангельская область.

Уточняется, что региону в следующем году будет выделено почти 172 млн рублей на реализацию программы комплексного развития молодежной политики.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что это отличный стимул для дальнейшего развития и освоения новых форматов молодежных мероприятий.