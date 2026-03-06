Нижегородские медики начнут худеть прямо на работе

В Нижегородской области запускают необычный эксперимент: медиков посадят на диету прямо на рабочем месте, передает ИА «Время Н» . С 12 марта сотрудники одной из поликлиник Нижнего Новгорода под руководством экспертов регионального центра общественного здоровья и медпрофилактики приступят к корпоративному похудению. Ожидается, что за время марафона участники сбросят от 5 до 7 килограммов, не отрываясь от лечебного процесса.

Пилотной площадкой для смелого эксперимента станет поликлиника № 30 Советского района Нижнего Новгорода. Как сообщил представитель регионального Минздрава Алексей Никонов в телеграм-канале «Бокал прессека», инициативу поддержало руководство медучреждения.

Главный врач поликлиники Любовь Трефилова, которая за полтора года уже сумела похудеть на несколько килограммов, лично присоединится к марафону и на своем примере покажет коллегам, как правильно расставаться с лишним весом.

Программа корпоративного оздоровления обещает быть насыщенной. Медиков ждет фитнес прямо на рабочем месте — видимо, между приемами пациентов им предстоит выполнять специальные упражнения. Психологическая терапия поможет отказаться от вредной привычки заедать стресс сладким, а персональные консультации диетолога и эндокринолога позволят скорректировать питание с учетом особенностей организма и напряженного графика работы.

Предполагается, что, увеличив физическую активность и пересмотрев рацион, медработники смогут снизить вес на 5−7 килограммов. Стартует марафон 12 марта. Если эксперимент в поликлинике № 30 окажется удачным, опыт могут распространить и на другие медучреждения региона. Таким образом, в Нижегородской области появится шанс не только лечить пациентов, но и самим становиться примером здорового образа жизни.

