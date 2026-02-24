Острая еда не сжигает жир: диетолог развенчала миф об специях для похудения

Острый перец, горчица и имбирь действительно могут разогнать метаболизм и сделать пресную диетическую еду вкуснее, но рассчитывать, что лишние килограммы растают сами собой, только благодаря жгучим приправам, не стоит. Врач-диетолог Анна Белоусова объяснила, почему специи — это лишь подспорье, а не волшебная таблетка для похудения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, некоторые пряности, например чили, кайенский перец, хрен или васаби, относятся к термогеникам — продуктам, которые обладают согревающим эффектом и действительно способны немного ускорять обмен веществ. Благодаря этому свойству организму теоретически легче расставаться с жировыми запасами. Кроме того, на бессолевой диете острые добавки становятся настоящим спасением: они возвращают еде вкус и помогают не срываться на вредности.

Однако, как подчеркивает эксперт, даже если полностью перейти на блюда тайской или индийской кухни, чуда не произойдет. Основной закон похудения — дефицит калорий — никто не отменял. Специи могут быть приятным и полезным бонусом, но не фундаментом рациона. Без контроля энергетической ценности продуктов вес не уйдет, сколько бы перца вы ни съели.

По ее мнению, более того, увлекаться острым можно далеко не всем. Такая еда агрессивно воздействует на слизистую пищевода и желудка, поэтому людям с гастритом, изжогой или другими проблемами ЖКТ стоит быть особенно осторожными. В периоды обострений от жгучих блюд придется отказаться совсем.

Диетолог резюмировала, что добавлять остроту в меню можно и нужно, если нет противопоказаний, но лишь в качестве приятного дополнения к сбалансированному питанию. Рассчитывать, что перец чили или горчица сожгут калории съеденного на ночь торта, по меньшей мере наивно. Здоровый подход к снижению веса — это по-прежнему разумные ограничения и забота о своем организме.

Ранее диетолог Русакова заявила, что зимой организму нужны белки и специи, а не трансжиры.