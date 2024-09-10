Нижегородского стендап-комика арестовали на 13 суток за ролик на YouTube

Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток за оскорбительный ролик, опубликованный на YouTube. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от Нижегородского районного суда.

Согласно сообщению ведомства, причиной ареста местного стендап-комика Дмитрия Гаврилова стало видео, размещенное им в Сети. В нем, как выяснилось, содержались лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признакам языка, национальности или происхождения.

В связи с этим в отношении Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ. Сам комик полностью признал вину в содеянном. В результате суд назначил ему наказание в виде 13 суток административного ареста.

Спустя некоторое время в Сети опубликовали ролик с извинениями Дмитрия Гаврилова. Там он заявил, что полностью поменял свою позицию. Также юморист выразил надежду, что никому не причинил вред сказанными ранее словами.

Комик из Нижнего Новгорода стал популярным благодаря участию в различных юмористических проектах — от «Открытого микрофона» до Stand Up на канале ТНТ. Парень хорошо известен своим землякам. Недавно ему исполнился 31 год.

Ранее СК Белоруссии предъявил обвинение известному комику в оскорблении Лукашенко. Речь идет о Славе Комиссаренко. Отмечается, что в своих выступлениях он часто пародировал и высмеивал белорусского лидера.