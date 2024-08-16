СК Белоруссии предъявил обвинение комику Комиссаренко в оскорблении Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против известного стендап-комика Славы Комиссаренко. Его обвиняют в клевете и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в разжигании вражды и розни, пишет издание «Наша Нива».

В своих выступлениях Комиссаренко регулярно пародировал Лукашенко, высмеивал его и называл «Чык-Чырыком».

В 2021 году Славе Комиссаренко, у которого к этому времени уже было российское гражданство, запретили выступать в Белоруссии. В 2022-м он уехал и из России, объясняя это преследованием белорусского КГБ. В ведомстве назвали эту информацию «полной чушью».

Слава Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске. Настоящая популярность пришла к нему после того, как в 2012 году он стал постоянным резидентом проекта Stand Up на ТНТ. Сейчас комик выступает на Западе.

Ранее сообщалось, что эмигрировавший в США комик Александр Незлобин продал свою элитную недвижимость в Москве.