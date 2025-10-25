Нижнее белье от бренда семьи Лерчек не пришлось россиянам по вкусу

Бренд нижнего белья, принадлежащий семье известного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), столкнулся с финансовыми трудностями. Счета компании были заблокированы. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала Mash.

Это привело к тому, что у нее не осталось средств на оплату коммунальных услуг, включая электричество.

«На компанию „Леани“ (производное от Лера и Аня — сама блогерша и ее родственница) обрушилось сразу несколько неприятностей. С апреля 2023 года по ноябрь 2024-го Чекалины не платили за свет — набежало 98 тысяч рублей. Плюсом подлетел долг за аренду — около 412 тысяч рублей», — приводится в публикации.

Финансовые обязательства предприятия теперь будут принудительно взысканы через суд. С марта текущего года счета компании заблокированы, а налоговые декларации в контролирующие инстанции не поданы.

С момента основания в 2021 году бренд активно развивается, но, согласно финансовой отчетности, компания пока не смогла выйти на уровень прибыльности.

Напомним, Чекалина все последнее время находится под домашним арестом, лишенная возможности пользоваться средствами связи и интернетом. По данным следствия, Чекалина вместе с соучастниками разработала схему продажи онлайн-курсов через иностранную компанию. 8 сентября Лерчек и её деловым партнерам были предъявлены обвинения в незаконном выводе 250 млн рублей из России.