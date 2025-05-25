Нижневартовская школа запретила советскую форму на последний звонок

Администрация учебного заведения в Нижневартовске запретила выпускникам появляться на празднике в советской школьной форме, что вызвало недовольство родителей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный телеканал «Первый Нижневартовский».

Родителям одной из школ города не понравилось, что их детей ограничили в выборе форме, якобы запретив ношение традиционного советского образа. Однако, как оказалось, учреждение имеет полное право на введение дресс-кода.

В департаменте образования пояснили, что каждая школа как самостоятельное учреждение вправе устанавливать требования к внешнему виду учащихся через внутренние нормативные акты. Подчеркнули, что само ношение советской формы формально не запрещено, однако на официальных мероприятиях за организацию этого отвечает именно школа.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках прозвенели последние звонки.