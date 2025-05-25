В Химках прозвенели последние звонки

Школы Химок 24 мая наполнились праздничной атмосферой — более 1400 одиннадцатиклассников и 3400 девятиклассников приняли участие в традиционных линейках по случаю Последнего звонка.

Как сообщает администрация округа, торжественные мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях городского округа, ознаменовав завершение важного этапа в жизни молодых людей.

Школьные дворы украсили белые банты, воздушные шары и живые цветы. Со сцены звучали теплые напутствия от педагогов, родителей и администрации школ. Особую эмоциональную атмосферу создавали выступления самих выпускников — песни, стихи и танцы, посвященные школьным годам.

Теперь у химкинской молодежи впереди ответственная пора — сдача экзаменов, поступление в учебные заведения и выбор профессионального пути. Муниципальные власти обеспечили безопасность проведения мероприятий, привлекая сотрудников правоохранительных органов для дежурства у школ.

Ранее сообщалось, что в округе Павловский Посад прозвенел последний звонок в школе № 18 имени Н.В. Менчинского.