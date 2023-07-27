Нижний Новгород вошел в десятку крупнейших «умных» российских городов

Нижний Новгород занял почетное место в топ-10 отечественных городов по цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за прошедший год. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу города Юрия Шалабаева.

Уточняется, что в текущем году Нижний Новгород участвовал в конкурсе в категории «Крупнейшие города (население от миллиона человек)».

Добавляется, что всего в рейтинге принимают участие свыше двухсот российских городов.