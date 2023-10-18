Нижний Новгород вошел в десятку городов, пользующихся популярностью у туристов на ноябрьские праздники
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
В десятку наиболее популярных у путешественников городов на ноябрьские праздники вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и другие. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что средняя стоимость билета на поезд в одну сторону в Нижний Новгород составляет почти две тысячи рублей, что ниже, чем поездка в другие города.
Добавляется, что наиболее посещаемыми местами у туристов в Нижнем Новгороде являются кремль, Стрелка, Чкаловская лестница, Большая Покровская, собор Александра Невского и Домик Петра.
Уточняется, что интерес у путешественников также вызывают и другие города региона - Городец, Дивеево, Семенов, Арзамас.