Низкое давление, дождь и до пяти градусов тепла ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от нуля до плюс пяти градусов, в Москве — от двух до четырех градусов тепла. Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами порывы будут достигать пятнадцати метров.

Атмосферное давление сегодня в столичном регионе резко понизится на десять единиц и составит семьсот тридцать три миллиметра ртутного столба, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Слова метеоролога приводит РИА Новости.

Синоптик добавил, что температура в целом будет на шесть-восемь градусов выше климатической нормы, а высота снежного покрова уменьшится примерно на пять сантиметров.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что потепление в Московском регионе продлится до конца недели.