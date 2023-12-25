Низкое давление, снег и до шести градусов мороза ожидаются в Московском регионе в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов мороза. Ветер будет южного и юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Как рассказал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, атмосферное давление к вечеру упадет до семисот двадцати пяти миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в новогоднюю ночь.