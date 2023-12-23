Синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Москве и области в новогоднюю ночь

Согласно предварительным прогнозам, Новый год в Москве и Подмосковье будет морозным, но вполне комфортным для уличных праздничных прогулок, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В беседе с RT метеоролог дал прогноз, что температура воздуха в новогоднюю ночь в столичном регионе ожидается с районе -9 °С.

«В момент боя курантов в Москве будет -4…-9 °С и местами будет идти небольшой слабый снег... Но прогноз примерный. С сегодняшней точки зрения мы Новый год в столице видим вот таким», — заключил Леус.

Как отметил собеседник журналистов, морозность новогодней ночи в столице и по области будет по своей температурным показателям близкой к климатической норме.