Няня за треть цены: на Сахалине придумали, как вытащить мам из декрета без чувства вины

Пилотной площадкой выбрана Сахалинская областная клиническая больница. Именно ее сотрудницы первыми получили доступ к финансовому подспорью. Сейчас в стенах учреждения в отпуске по уходу за ребенком числятся 74 работницы — врачи, медсестры и административный персонал. По закону любая из них вправе оставаться рядом с малышом до трех лет, однако часть молодых матерей стремится выйти на службу раньше, и новый инструмент адресован именно им.

По данным областного Минздрава, предельный размер компенсации установлен на уровне 10 тысяч рублей, что покрывает примерно треть от полной стоимости услуг специалиста по присмотру за детьми. Обратиться за выплатой можно при условии заключения официального договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В перспективе перечень организаций, подключенных к программе, намерены расширить, распространив практику на весь регион.