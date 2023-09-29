Нюша станет одним из голосов Международной выставки-форума «Россия»

Родившаяся в семье музыкантов будущая исполнительница хитов «Выше» и «Вою на Луну» когда-то даже представить себе не могла, что в этом году станет одним из голосов Международной выставки-форума «Россия». Однако, это все же произошло. Уже в четверг, 28 сентября, певица начала записываться на студии креативно-образовательного центра Президентского фонда культурных инициатив.

Этой новостью поделились сами организаторы данной выставки. Также уточняется, что голос российской певицы «станет одним из многих в ярком многоголосии» данного мероприятия. Именно он будет сопровождать гостей. Любимица миллионов, вероятно, безумно этому рада. Впрочем, как и ее фанаты.