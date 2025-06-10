Нюша удивила поклонников откровенным образом на сцене

Нюша, известная российская певица Анна Шурочкина, удивила фанатов своим откровенным сценическим нарядом. Соответствующее видео она опубликовала в своем аккаунте в соцсети, который насчитывает более 5 млн подписчиков.

На сцене 34-летняя артистка появилась в коротком платье, густо усыпанном блестящими пайетками. Тонкие бретельки и глубокий вырез подчеркивали ее фигуру. Певица решила обойтись без бюстгальтера, добавив образу смелости. Завершили ансамбль туфли на высоких каблуках, стильная прическа и яркий макияж.

Ранее психолог Абравитова рассказала, что дети Нюши в будущем могут не захотеть заводить семью.