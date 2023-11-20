НКО Подмосковья могут поучаствовать в марафоне по разработке соцпроектов

Подмосковные НКО могут принять участие в онлайн-марафоне по разработке соцпроектов и подготовке заявки на конкурс президентских грантов в 2024 году. Его организует Фонд президентских грантов.

К участию в мероприятии приглашаются сотрудники организаций, которые пройдут первый модуль онлайн-курса Фонда по социальному проектированию и выполнят в нем все практические задания. Анкета будет опубликована в конце модуля 27 ноября.

Сам марафон продлится семь недель. В его рамках организации смогут поэтапно при поддержке тренеров разработать собственные социальные проекты, а также повысить их качество и вывести их на новый уровень. Всего планируется шесть онлайн-встреч с тренерами в группах до 20 человек.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 16 января по 5 марта следующего года. Подробная информация о мероприятии представлена здесь.