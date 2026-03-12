НЛО или секретное оружие? Над атакованной Кубанью заметили огненный шар

В небе над Краснодарским краем, который минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников, очевидцы засняли падение загадочного огненного шара. Яркий болид, размером, предположительно, до полуметра, наблюдали жители Новороссийска, Анапы, Ростова-на-Дону и Краснодара около 22:30 по московскому времени.

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, проанализировав видео, пришли к выводу, что, скорее всего, в атмосфере сгорел небольшой метеорит. Однако они не исключают и другого, более интригующего варианта. По словам специалистов, характер разрушения объекта позволяет предположить, что это мог быть не природный камень, а техногенный фрагмент — обломок спутника или ракеты.

Что именно это было — «небесный гость» или творение рук человеческих, — предстоит выяснить. Ученые отмечают, что подобные болиды природного происхождения падают на Землю по несколько раз в сутки. Однако связь с ночными взрывами и работой ПВО, когда средства противовоздушной обороны сбили десятки дронов, приковывает к этому падению особое внимание.