НЛО уже на пути: шокирующее предсказание ясновидящей Ванги на 2026 год сбывается на глазах

Экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, известный своими рассказами о встрече с инопланетянами, вновь обратился к теме внеземных цивилизаций. На этот раз он связал свои утверждения с пророчеством знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, с которой, по его словам, был лично знаком, сообщает Пронедра .

Илюмжинов заявил, что Ванга предсказывала возможный контакт человечества с разумной внеземной жизнью в 2026 году. Согласно его интерпретации, провидица указывала на «третью от нас планету» как на источник этой жизни. В историческом контексте, с геоцентрической точки зрения, третьей планетой от Земли считался Сатурн. Современные исследователи допускают, что речь может идти об одном из его спутников — Энцеладе, где существует подледный океан, потенциально пригодный для жизни.

Это мистическое предсказание неожиданно перекликается с современными космическими амбициями. Основатель SpaceX Илон Маск неоднократно заявлял о планах по созданию межзвездных кораблей для поиска следов внеземных цивилизаций. Параллельно развиваются и государственные программы, такие как российский проект «Кондор-ФКА», направленный на укрепление позиций в космических исследованиях.

Таким образом, тема внеземного контакта, поднятая Илюмжиновым со ссылкой на Вангу, существует на стыке эзотерики, научной фантастики и реальных технологических проектов. Она продолжает будоражить общественное сознание, подпитывая как мистические ожидания, так и научный интерес к поиску жизни за пределами Земли в преддверии указанного 2026 года.

