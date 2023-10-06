Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице, находящейся в заключении

В формулировке нобелевского комитета премия присуждена Мохаммади «за ее усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

51-летняя журналистка многократно подвергалась арестам, начиная с 1998 года. В 2016 году она получила 16 лет за руководство правозащитным движением, которое боролось за отмену смертной казни. В октябре 2020 года она была освобождена, но через год ее вновь отправили за решетку в тегеранскую тюрьму Эвин.

В этом году Мохаммади уже была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО имени Гильермо Кано и премии Улофа Пальме.