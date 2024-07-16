«Ночь чемпионов IBA» состоялась в Серпухове

Зрелищные поединки прошли на арене «Колизей IBA», где собралось около тысячи зрителей.

В Серпухове собрались ценителей бокса, чтобы болеть за своих фаворитов на масштабном турнире международного уровня.

Активные болельщики не могли себе позволить пропустить столь престижное событие в мире бокса. В свою очередь Серпухов, который давно стал негласной столицей спорта, тщательно готовился к проведению масштабного мероприятия. Все старания не оказались напрасными.

«Ночь чемпионов» — грандиозное спортивное мероприятие, которое прошло на территории нашей малой Родины. При поддержке президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева и генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко в нашем округе растут настоящие чемпионы, будущее отечественного спорта. Спортсменам — новых побед, красивых и конкурентных боев!» — заявил Глава Сергей Никитенко.

Главными итогами соревнований международного уровня стали следующие. Спортсмен Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжана Чжаосиня из Китая, который в ходе этих соревнований стал его соперником. Поединок закончился во время четвертого раунда. В копилке Муслима Гаджимагомедова следующие достижения: двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2020. Он побеждал на Европейских играх-2019 и чемпионате Европы-2024. «Ночь чемпионов» принесла спортсмену титул чемпиона мира по версии WBA.

В со-главном событии турнира олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорил временный титул WBA. Россиянин в поединке с ирландцем Джоно Кэрроллом продемонстрировал высокий уровень техники и бойцовский характер.