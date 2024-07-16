«Ночь чемпионов IBA» состоялась в Серпухове
«Ночь чемпионов IBA» состоялась в Серпухове
В Серпухове собрались ценителей бокса, чтобы болеть за своих фаворитов на масштабном турнире международного уровня.
Зрелищные поединки прошли на арене «Колизей IBA», где собралось около тысячи зрителей.
Активные болельщики не могли себе позволить пропустить столь престижное событие в мире бокса. В свою очередь Серпухов, который давно стал негласной столицей спорта, тщательно готовился к проведению масштабного мероприятия. Все старания не оказались напрасными.
«Ночь чемпионов» — грандиозное спортивное мероприятие, которое прошло на территории нашей малой Родины. При поддержке президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева и генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко в нашем округе растут настоящие чемпионы, будущее отечественного спорта. Спортсменам — новых побед, красивых и конкурентных боев!» — заявил Глава Сергей Никитенко.
Главными итогами соревнований международного уровня стали следующие. Спортсмен Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжана Чжаосиня из Китая, который в ходе этих соревнований стал его соперником. Поединок закончился во время четвертого раунда. В копилке Муслима Гаджимагомедова следующие достижения: двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2020. Он побеждал на Европейских играх-2019 и чемпионате Европы-2024. «Ночь чемпионов» принесла спортсмену титул чемпиона мира по версии WBA.
В со-главном событии турнира олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев оспорил временный титул WBA. Россиянин в поединке с ирландцем Джоно Кэрроллом продемонстрировал высокий уровень техники и бойцовский характер.