Ночь кошмара: Москву ждет метель, сравнимая с ураганом

Фото: [ Каток под открытым небом в Павшинской пойме Красногорска/Медиасток.рф ]

В Москве объявлено ухудшение погодных условий на период с вечера 8 января до конца суток 9 января. Гидрометцентр России установил в столице оранжевый уровень опасности, пишет РБК .

По данным МЧС, непогода начнется после 21:00 четверга. Ожидаются сильный снегопад, метель и образование снежных заносов на дорогах. Ветер усилится до 18 метров в секунду с порывами, что приведет к снижению видимости. На проезжей части также прогнозируется сильная гололедица.

Температура воздуха в ночные и утренние часы опустится до минус 9–10 градусов Цельсия. С учетом высокой влажности и сильного ветра по ощущениям будет значительно холоднее. Режим предупреждения действует до 00:00 10 января.

МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть внимательными и обходить шаткие конструкции.

