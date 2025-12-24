«Ночь криков и боли в „тихом“ отеле». Конфликт супругов в Петербурге закончился сотрясением мозга и укусом
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Евгения Герасимова]
В Санкт-Петербурге обычная ночь в апарт-отеле превратилась в сцену бытового насилия, для пресечения которой потребовалось вмешательство сил правопорядка. Конфликт между супругами, вспыхнувший на бытовой почве, привел к тяжким последствиям.
Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел в ночь на 22 декабря в одном из отелей на улице Салова во Фрунзенском районе. В разгар ссоры 43-летний мужчина, не справляясь с эмоциями, перешел к грубому физическому насилию в отношении своей жены. Он нанес женщине несколько ударов по голове, а в ходе борьбы укусил ее за руку.
Сигнал для немедленного реагирования поступил от персонала гостиницы. Услышав из номера громкие крики и звуки драки, сотрудники незамедлительно активировали тревожную кнопку. Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали агрессора на месте преступления и доставили его в отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.
Жертва, 43-летняя супруга задержанного, с признаками серьезных травм была госпитализирована. Медицинское освидетельствование выявило у женщины сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также укушенную рану на правой руке. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
