«Ночь музеев» в Серпухове презентовала книгу о Покровской церкви

В городском округе Серпухов прошла уникальная акция «Ночь музеев». В ней приняли участие многие культурные учреждения.

Самыми крупными площадками акции стали Серпуховский историко-художественный музей и Музейно-выставочный центр. Здесь для гостей провели экскурсии, интерактивные занятия, квесты, мастер-классы и многое другое.

В музее была открыта новая экспозиция (фондохранилище скульптурных композиций), а также прошла презентация книги об уникальной в своем роде Покровской церкви.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко отметил, что акция «Ночь музеев» нашла отклик у местных жителей. Ее посещали целыми семьями, брали с собой друзей и близких.

В целом, акция прошла динамично и ярко, подарив местным жителям спектр эмоций и отличные впечатления.

Напомним, что акция проходила 18 мая и была посвящена Году семьи. В ней принимают ежегодно участие самые крупные культурные учреждения страны, готовя для своих гостей удивительные открытия и невероятные истории.