Ночь шитья, год несчастья: главные запреты и традиции, которые важно помнить 7 января

Православное празднование Рождества Христова, помимо глубокого духовного смысла, неразрывно связано с множеством народных традиций и примет, формировавшихся веками. Многие верующие убеждены, что соблюдение этих неписаных правил в праздничный день способно привлечь благословение в дом и повлиять на события всего предстоящего года.

Погодные приметы. С давних пор погода 7 января считалась особой предсказательницей. Звездное небо в рождественскую ночь сулит успех в животноводстве и обильный урожай грибов и ягод. Обильный снегопад предвещает раннюю весну и хороший урожай, в то время как теплая, бесснежная погода трактуется как дурной знак, пророчащий холодную и позднюю весну.

Поверья и суеверия. Среди бытовых примет одной из самых известных является примета о первом госте. Считается, что первым переступить порог дома должен мужчина — это к богатству и благополучию. Женщина в этой роли издавна ассоциировалась с предстоящими трудностями. Разбитая в праздник посуда истолковывается как предвестник скорой ссоры в семье. Особым знаком судьбы отмечен ребенок, появившийся на свет 7 января — народная молва наделяет его счастливой долей.

Что можно и нельзя делать. Рождество — это день духовного очищения, покоя и радости. Все тяжелые работы и бытовые хлопоты следует отложить. Категорически недопустимы ссоры, скандалы и бранные слова. Старинное поверье предостерегает от шитья и вязания в этот день, чтобы не «зашить» или не «завязать» свое счастье.

Ночь накануне праздника лучше провести на торжественном богослужении, а сам день — в кругу близких, навещая родных и принимая гостей. Для привлечения удачи рекомендуется надеть в праздник новую или светлую одежду, а подарки, сделанные своими руками, считаются особенно ценными и благостными.

