«Ночь в парке» в Подольске: тысячи гостей прошли космический квест и увидели файр-шоу

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске прошло масштабное областное мероприятие «Ночь в парке», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Отмечается, что ночью гости отправились в звездный квест «Путешествие по созвездиям». На входе каждый получил «паспорт путешественника» и проходил тематические станции, названные в честь известных созвездий: Лира, Пегас, Лебедь, Большая Медведица. За выполнение заданий участники получали наклейки-штампы, а полностью заполненный паспорт давал право на подарок перед вечерним кинопоказом.

Самой популярной стала интерактивная зона с театром теней, где гости могли проявить творческие способности. Также выступил театр теней «Маленький принц». Для любителей рукоделия провели мастер-классы по созданию подсвечников и светящихся кокошников. Работала огромная космическая фотозона размером 3 на 6 метров.

На главной сцене выступила кавер-группа «ПолКвартета», затем прошел танцевальный мастер-класс со светящимися браслетами. На территории парка работала ярмарка ручной работы, гости увидели огненное файр-шоу и отдыхали в «Чайной под звездами». Для желающих организовали зоны йоги, медитации и настольные игры.

Кульминацией стал конкурс масок, победители получили ценные подарки. Праздник продолжился до 22:00 мск и оставил у гостей незабываемые впечатления.

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