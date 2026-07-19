Фигуриста Щербакова выходит замуж

Олимпийский чемпионка в женском фигурном катании 2022 года Анна Щербакова сообщила, что выходит замуж.

22-летняя спортсмена опубликовала фото со своим женихом, а также показала кольцо. Избранником Анны стал 27-летний Артем Шакиров, ранее он играл в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Фигуристка долго не афишировала свои отношения.

Щербакова стала чемпионкой Европы 2022, трижды выигрывала чемпионат России. После победы на Олимпиаде фигуристка не выступала на официальных соревнованиях.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что ей нравится выбор жениха Евгенией Медведевой. Фигуристка выйдет замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова.