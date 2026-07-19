«Оскотинивание» или хайп: В Ставрополе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов

В Ставрополе компания-продавец сантехнического оборудования провела в собственном торговом зале необычный конкурс. Как передает корреспондент, соревнующимся предстояло пить безалкогольный игристый напиток непосредственно из унитазов, а также состязаться в длительности нахождения на этих изделиях.

Главный приз за победу в мероприятии, по информации из открытых источников, составил 100 тысяч рублей.

Впрочем, опубликованные в социальных сетях видеоматериалы, запечатлевшие, как претенденты на вознаграждение встают на колени и пьют из санфаянса, спровоцировали резкую негативную реакцию интернет-пользователей. Многие из них, как отмечается в сообщениях, назвали подобную затею унизительной и обвинили организаторов в «оскотинивании» людей, сообщает издание «Подъем».

Ранее сообщалось о том, что 106-летняя британка назвала джин-тоник секретом долголетия.