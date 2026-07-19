На польско-российской границе зафиксирован рекордный наплыв путешественников из ФРГ, стремящихся в Калининградскую область. Время ожидания на автомобильных пунктах пропуска выросло до 24 часов, что вынудило граждан писать обращения региональным властям, пишет ruwest.ru.

Суточные заторы на пограничных переходах

На автомобильных пунктах пропуска в Калининградской области, граничащих с Республикой Польша, образовались масштабные многочасовые очереди из транспортных средств. Как сообщает информационный портал «Русский Запад», резкое усиление транспортного потока со стороны сопредельного государства началось в субботу, 18 июля 2026 года. На текущий момент на ключевых направлениях Гжехотки — Мамоново-2 и Безледы — Багратионовск время прохождения таможенного и пограничного контроля в сторону Российской Федерации достигает 24 часов. Стоит отметить, что еще в пятницу, 17 июля, этот процесс занимал около 10 часов.

Свидетельства очевидцев и действия путешественников

По сообщениям граждан, находящихся непосредственно в зоне контроля, польская сторона крайне медленно осуществляет пропуск машин. Так, на переходе Безледы из 100 автомобилей за пять с половиной часов было оформлено всего 10 транспортных средств. Родственники путешественников из ФРГ подтверждают, что некоторые водители не могут пересечь границу с трех часов дня предыдущих суток. В связи со сложившейся критической ситуацией российские немцы начали массово направлять официальные жалобы на имя губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в региональное правительство. Калининградская областная таможня связывает происходящее с традиционным пиком отпускного сезона.

Цели визитов и ситуация на выезд

Среди основных причин, побуждающих жителей Германии посещать российский эксклав, эксперты называют туристические поездки (ввиду более доступных цен в регионе), транзит к родственникам в другие субъекты РФ, а также сделки по приобретению недвижимости. В то же время фиксируются и случаи бытовой логистики: одна из немок везет в Калининград новый мотор для кухонного комбайна, сданного там в ремонт, из-за отсутствия необходимых комплектующих на российском рынке. При этом на выезд из России ситуация выглядит значительно спокойнее — пробки в направлении Польши остаются умеренными и составляют около 4 часов на Гжехотках и порядка 3 часов на Безледах.