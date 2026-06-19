История 12-летней Елизаветы Кучеровой из Нягани стала примером невероятной сплоченности врачей четырех югорских клиник, сообщает ugra-news.ru . Ночью у девочки случился геморрагический инсульт, причиной которого оказалась опухоль мозга. Из-за нелетной погоды санитарный борт не смог вылететь, и нейрохирург из Сургута добирался к пациентке наземным транспортом. Сложнейшая операция прошла успешно, а на форуме медицинских работников Лиза вышла на сцену вместе с командой спасителей.

12-летнюю Лизу Кучерову из Нягани доставили в больницу в состоянии комы. Врачи экстренно обследовали девочку, выяснили, что причина — геморрагический инсульт на фоне опухоли головного мозга, и установили дренаж для снятия опасного давления. Но требовалась помощь узкого специалиста.

Санборт не мог вылететь из Сургута из-за погоды, тогда решили везти пациентку в Ханты-Мансийск на машине. Одновременно туда же выехал нейрохирург Александр Богословский из Сургутской травматологической больницы.

Пока девочка и врач были в пути, в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска собрали мультидисциплинарную бригаду и подготовили оборудование. Операция длилась несколько часов и завершилась успешно. После стабилизации состояния Лизу перевели в детское нейрохирургическое отделение Сургутской травматологии для дальнейшего лечения.

На сцену Юбилейного окружного форума медицинских работников и пациентов «Югра. Победившие болезнь» Лиза вышла вместе с врачами из четырех учреждений: Няганской окружной больницы, Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска, Центра медицины катастроф и Сургутской травматологической больницы. Рядом с ней были Александр Богословский и главный детский нейрохирург Югры и УрФО Елена Богословская.