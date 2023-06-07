Ночью Тульский пожар уничтожил дачный домик

Стало известно, что ночью 7 июня, примерно в 1 час ночи, в Туле произошло возгорание. Сообщение о нем получил диспетчер пульта Центрального пункта пожарной связи. Этой новостью делятся Тульские известия

Дом под дачу, находящийся в поселке Октябрьском города Тулы, загорелся этой ночью. Главное управление МЧС России по Тульской области уточняет на официальном сайте, что тушить огонь направились сразу несколько пожарных расчетов.

Незамедлительно спасатели начали ликвидировать горение. В результате пожара зафиксировали одного пострадавшего. Вся площадь дачного домика была выжжена изнутри. На данный момент устанавливают причины происшествия.

К пожаротушению были привлечены 4 единицы техники и 12 спасателей. Источник новости убедительно просит жителей и гостей области соблюдать пожарную безопасность и оставаться бдительными.