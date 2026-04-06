Ночная атака на Новороссийск: повреждены 92 дома, введен режим ЧС

Специалисты рабочих групп при районных администрациях провели обследование территорий Новороссийска после ночной атаки. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, зафиксированы повреждения 19 многоквартирных и 73 частных домов.

Уточняется, что в Восточном районе Новороссийска разрушения затронули 72 частных домовладения и пять многоквартирных домов. В одном из домов оказалась повреждена газовая труба — аварийные службы оперативно перекрыли подачу газа на этом участке. В Южном районе города пострадали семь многоквартирных и один частный дом. На верхних этажах нескольких зданий частично разрушены кровля и балконные конструкции. В четырех квартирах зафиксирована полная утрата имущества. В Центральном внутригородском районе повреждения получили семь квартир в семи многоквартирных домах — в основном пострадало остекление жилых помещений.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко, на чьи слова ссылается региональный оперштаб, отметил, что по всем выявленным повреждениям будут составлены акты оценки ущерба.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 6 апреля над пятью регионами и акваторией Черного моря сбили 148 БПЛА.