Ночная «нечисть» у завода испугала девушку в подмосковном Ногинске

В подмосковном Ногинске обычная городская скульптура стала причиной оживленных дискуссий в соцсетях. Кто-то посчитал креатив милым, но очевидице, заметившей арт-объект ночью, было не по себе. Об этом пишет REGIONS.

Установленную возле местной мебельной фабрики статую девушки с зонтом сотрудники предприятия неожиданно нарядили в длинный плащ-дождевик с яркими изображениями осенних листьев. Высота арт-объекта составляет около 2,5 метра, что сделало его новое одеяние особенно заметным.

Инициаторы акции объяснили свой поступок желанием скрасить хмурые осенние дни и поднять настроение землякам.

Особенно яркой оказалась реакция тех, кто столкнулся с обновленной скульптурой в вечернее время и ночью.

«В сумерках приняла композицию за нечисть, сбежавшую с Хэллоуина, который отмечался в эту ночь. От неожиданности стало жутковато», — рассказала местная жительница Анжелика Ковтун.

Стоит отметить, что статуя девушки с раскрытым зонтом появилась в Ногинске только в августе 2025 года и быстро стала местной достопримечательностью. До этого единственным известным аналогом считалась скульптура девочки под зонтом в Минске.

