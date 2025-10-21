Хотели, как лучше: украшение подмосковного двора привело в ужас горожан

В Балашихе жильцы одного из многоквартирных домов самостоятельно благоустроили двор. Однако местные жители не оценили творческие способности: локацию сравнивают с местом, которое идеально подойдет для съемок фильма ужасов. Об этом горожане пишут в телеграм-канале, где размещены фото двора, сообщил REGIONS.

По словам очевидцев, для благоустройства придомовой территории жильцы использовали «насаженные на кол» головы манекенов и сломанные игрушки советских времен. Из старых покрышек они соорудили различные композиции. Однако общий вид двора напугал некоторых горожан. Они предположили, что жильцам стоило просто высадить в клумбы цветы. Нашлись и единомышленники, которые поддержали старания россиян.

Руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Балашихе Петр Попов рассказал REGIONS, что жильцы имеют право самостоятельно принимать решение о том, в каком дизайне будет украшена придомовая территория. Однако не стоит забывать, что такая территория — общее имущество собственников помещений, поэтому важно придерживаться определенных правил и требований. Любые нововведения согласовываются с управляющей организацией (УК). Иногда также требуется одобрение ОСС.

«Основная причина — обеспечение безопасности, сохранности инфраструктуры и соблюдения норм законодательства. Незаконное благоустройство может привести к конфликтам с УК, штрафам или даже необходимости демонтировать установленные объекты», — рассказал Петр Попов.

Ранее сообщалось, что срач в домовом чате московского ЖК испортил предложение руки и сердца.