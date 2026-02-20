Ночная расчистка: в Сергиевом Посаде убирают снег с проспекта Красной Армии и улицы Дружбы

В ночь на 20 февраля в Сергиевом Посаде продолжается масштабная уборка снега. С полуночи комбинированные дорожные машины работают на улице Дружбы, а также на проспекте Красной Армии и улице 8 Марта, сообщает сетевое издание REGIONS .

Коммунальные службы очищают не только центральные магистрали, но и другие районы округа, чтобы к утру снизить нагрузку на дороги и обеспечить безопасный проезд для транспорта.

Дополнительно запланированы работы на улицах 1-й Ударной Армии, Суворова, Вознесенской и 1-й Рыбной. Собранный снег вывозят на специально подготовленные площадки. Все мероприятия проходят в ночную смену, что позволяет минимизировать дискомфорт для водителей и пешеходов в утренние часы.

Ранее сообщалось, что городские службы призвали жителей к терпению из‑за снегопада.