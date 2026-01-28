Усиленный снегопад в Сергиевом Посаде: дорожные службы работают в повышенном режиме

В Сергиево-Посадском городском округе усилены работы по уборке снега на фоне приближающегося мощного снегопада, сообщила в своем Telegram-канале глава оруга Оксана Ероханова. По прогнозам синоптиков, за ближайшие двое суток выпадет более половины месячной нормы осадков, что создает серьезную нагрузку на коммунальные службы.

Оперативный штаб округа разработал план действий. В первую очередь внимание уделяется автомобильным дорогам, подъездам к больницам, школам и детским садам. Там техника работает в непрерывном режиме. Также каждые четыре часа расчищаются остановки, тротуары, пешеходные переходы и входы в многоквартирные дома.

Власти округа просят жителей с пониманием отнестись к ситуации, объясняя, что физически невозможно очистить всю территорию одновременно, и что все силы и техника уже задействованы.

Особое внимание уделяется экстренным ситуациям. Жителям рекомендовано срочно сообщать в экстренные службы о заблокированных подъездах, опасных скользких участках или других угрозах. Для этого предоставлен номер телефона 8 (496) 545-77-55.

Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан и минимизировать последствия снегопада.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде добровольцы приняли участие в уборке снега.