Ночная трагедия в Ялте: беспилотник разрушил многоэтажку, сотни людей эвакуированы
Из атакованного БПЛА дома в Ялте эвакуировали 350 человек, выгорели семь квартир
Многоэтажный жилой дом в Ялте подвергся атаке беспилотника. Пожар тушили четыре часа, выгорели семь квартир и частично обрушился фасад. Эвакуированы 350 человек, за медицинской помощью обратились 17 жителей, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.
Подробности атаки и ликвидации последствий
Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева и советник главы региона Олег Крючков сообщили детали происшествия:
- Масштаб разрушений: В результате удара БПЛА в многоэтажке вспыхнул сильный пожар, ликвидация которого заняла 4 часа. Огонь полностью уничтожил семь квартир, зафиксировано частичное обрушение фасадной части здания.
- Эвакуация и спасение: Сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали из дома 350 человек и спасëм 16 жителей.
- Информация о пострадавших: Травмы и ранения различной степени тяжести получили 17 человек. Шестеро госпитализированы в стационар, при этом трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Помощь жителям: На месте оказывают медицинскую и психологическую помощь. Ситуация находится под личным контролем главы Республики Крым, пострадавшим обещают всестороннюю поддержку.