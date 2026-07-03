Ночной голод без угрызений совести: врач сказала, что можно съесть после заката и не навредить фигуре

Главный врач московской городской поликлиники № 220 Анна Косенкова в беседе с РИА Новости перечислила продукты, которые наименее опасны для позднего перекуса. Она подчеркнула, что употреблять пищу ночью в принципе нежелательно, однако есть варианты, которые нанесут меньше вреда.

В список разрешенного вошли нежирный творог, кефир, белок вареного яйца, горсть орехов не тяжелее 30 граммов и легкий овощной салат без масла. Также, по словам врача, если голод застал вечером или ночью, можно без ущерба для здоровья выпить стакан молока с ложкой меда.

Одновременно Косенкова предостерегла от продуктов, которые перед сном употреблять не стоит. В их числе — жирная и жареная пища, мучное, сладости и острые блюда.