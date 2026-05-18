Ночной кошмар в Китае: тысячи людей в панике выбегали из высоток из-за природной агрессии

Южные провинции Китайской Народной Республики столкнулись с разрушительным разгулом стихии. В Гуанси-Чжуанском автономном районе произошло мощное землетрясение, повлекшее за собой человеческие жертвы, разрушение жилого фонда и вынужденную массовую эвакуацию местного населения. Экстренные службы и военные подразделения КНР немедленно развернули в зоне бедствия полномасштабную поисково-спасательную операцию, передает Газета.ру.

Параметры подземных толчков и география бедствия

По официальным данным Китайского сейсмологического центра (CENC), сильный подземный толчок был зафиксирован в ночные часы — в 00:21 по местному времени. Приборы зарегистрировали магнитуду 5,2. Эпицентр стихийного бедствия располагался на территории района Люнань, входящего в состав крупного городского округа Лючжоу, общая численность населения которого превышает 4 миллиона человек. Очаг сейсмической активности залегал на относительно небольшой, а потому опасной глубине — всего 8 километров от земной поверхности, что усилило разрушительный эффект на поверхности.

Жертвы, пострадавшие и спасение из-под завалов

Изначально сообщалось о нескольких пропавших без вести, однако в ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух погибших — ими оказалась пожилая семейная пара (63-летний мужчина и 53-летняя женщина). Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения города Лючжоу.

Уникальным моментом спасательной операции стало извлечение из-под обломков разрушенного дома 91-летнего мужчины. Старейшина провел под завалами несколько часов, но благодаря оперативным действиям пожарных был успешно спасен. Медики оценивают его состояние как стабильное, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Масштаб разрушений и оперативная эвакуация жителей

В результате подземных колебаний серьезные конструктивные повреждения получили или полностью обрушились как минимум 13 жилых строений. На кадрах с места событий, транслируемых Центральным телевидением Китая (CCTV), видны груды кирпичей и бетонных перекрытий на месте деревенских домов.

Из-за высокой угрозы мощных повторных толчков (афтершоков) власти приняли решение о срочном вывозе людей из потенциально опасной зоны. В пункты временного размещения и палаточные городки были оперативно эвакуированы более 7 тысяч местных жителей. При этом городские коммунальные службы рапортуют, что магистральные линии связи, электропередачи, а также системы водо- и газоснабжения округа Лючжоу выдержали удар и работают в штатном режиме. Для оценки состояния путей было временно приостановлено движение поездов на нескольких железнодорожных ветках.

Уровень государственной и региональной реакции

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией Сейсмологическое управление Китая и региональный штаб незамедлительно ввели третий уровень экстренного реагирования из четырех возможных. Параллельно с этим Государственный совет КНР и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями активировали дополнительные протоколы реагирования и направили в пострадавший район Гуанси специальную рабочую группу из Пекина для координации действий спасателей, обеспечения людей медикаментами, теплой одеждой и продуктами питания.