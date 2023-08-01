Ночной прилет обесточил и оставил без воды половину Харькова, над городом кружат «Герани»

В сети очевидцы публикуют кадры сильного пожара на месте одного из прилетов в Харькове российских ракет и БПЛА.

Взрывы в Харькове в соцсетях подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, прилеты зафиксированы в Шевченковском районе города. Куда именно попали снаряды он не стал сообщать.

«В городе повсюду наблюдаются перебои с водой и светом», - написал Терехов в своем аккаунте.

В настоящее время массированная атака на Харьков продолжается. Украинские паблики сообщают, что над городом кружат российские беспилотники «Герань-2», на территории всей Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на времевском направлении Запорожского фронта.