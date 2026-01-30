Ночной рейд снегоуборочной техники: как чистят ключевую улицу Домодедово

В городском округе Домодедово поддерживается круглосуточный график борьбы со снежными заносами. С наступлением темноты эстафету по расчистке дорог принимает ночная смена подрядной организации «Благосервис». С девяти вечера до шести утра их задача — освободить от снега и наледи проезжую часть и пешеходные зоны на улице Коломийца.

Эта магистраль имеет стратегическое значение для микрорайона: она ведет к железнодорожной станции, а также к зданию Домодедовского лицея №3. Ежедневно по утрам здесь формируется интенсивный поток из сотен жителей, спешащих на электричку и учеников.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Эдуард Стратонов ]

Для эффективности процесса используется современная технологичная схема. На линии работает звено из семи единиц спецтехники: манипулятор оперативно грузит снег прямо в кузова самосвалов. Шесть грузовиков, сменяя друг друга, обеспечивают его непрерывный вывоз на снегоплавильные пункты, что исключает простои и создание временных свалок.

По словам мастера ночной смены Равшана Акрамова, работы планируется завершить раньше установленного срока, чтобы дополнительно успеть расчистить дорогу в районе железнодорожной станции.

