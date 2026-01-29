Ночной снегопад в Химках: трехтракторный десант штурмует сугроб у станции

В ночь на 29 января, около полуночи, у остановочного пункта станции Химки выросла настоящая снежная гора, сравнимая по высоте с двухэтажным домом. Чтобы расчистить подступы к транспортному узлу и обеспечить проезд, на «передовую» была оперативно направлена бригада коммунальщиков-трактористов.

Работа закипела в ночной тишине: три мощные машины слаженно атаковали завалы. Всего за два часа интенсивной работы им удалось ликвидировать значительную часть снежного затора на проезжей части. Напомним, что днем из-за накопленного снега движение здесь было практически парализовано — полоса для транспорта сузилась до предельного минимума.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Иван Чижов ]

Но на этом ночная вахта не закончилась. По плану, техника должна продолжить движение по улице Московской, очистив ее до перекрестка с улицей Калинина. Работа будет идти без перерыва вплоть до четырех часов утра. За оставшееся время коммунальным службам предстоит также собрать снежные массы на прилегающей улице Чапаева, чтобы к утру основные магистрали города были полностью готовы к утреннему потоку машин и пешеходов.

