Ночной страж Домодедово: в подмосковном поселке обнаружили гигантскую светящуюся голову

В подмосковном дачном поселке обнаружена загадочная достопримечательность — гигантская светящаяся голова, напоминающая волшебника Гудвина. Об этом также сообщил REGIONS, опубликовав фото устрашающей находки.

В одном из дачных поселков Домодедово местные жители обратили внимание на необычный арт-объект — гигантскую скульптуру головы, напоминающую волшебника Гудвина из сказки об Изумрудном городе. Инсталляция установлена на территории садового товарищества «Металлург-3».

Особенностью скульптуры стала система подсветки глаз, которая активируется в темное время суток. По словам местных жителей, необычный объект уже стал популярной достопримечательностью, особенно среди детей, которые приходят сюда делать фотографии.

Некоторые посетители поселка признаются, что сначала пугаются неожиданной встречи со светящейся скульптурой в темноте. Постоянные жители относятся к арт-объекту как к части местного колорита.

Происхождение скульптуры остается неясным. По некоторым данным, ранее она могла использоваться в качестве рекламной конструкции во время проката одного из фильмов. Как именно объект оказался в дачном поселке, продолжают выяснять местные энтузиасты.

