Ночные бои у Работино: русские танки под чистую уничтожают позиции и технику врага
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Российские военкоры с мест сообщают об обстановке на Запорожском фронте в зоне СВО.
Отмечается, что российские танкисты группировки ЮВО не дают покоя подразделениям ВСУ, беспорядочно пытающимся наступать. Они четко выявляют скопление врага и точно накрывают украинских боевиков снарядами.
«Танкисты 4 месяца играют важную роль в отражении наступления ВСУ на линии Копани-Работино-Вербовое: парни уничтожили большое количество техники и живой силы врага», - приводится в публикации.
Ранее стало известно, что российская армия разгромила у Работино элитную бригаду ВСУ. 47-я механизированная бригада «Магура» считалась одной из самых боеспособных во всей украинской армии.