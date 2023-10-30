Ночные бои у Работино: русские танки под чистую уничтожают позиции и технику врага

Российские военкоры с мест сообщают об обстановке на Запорожском фронте в зоне СВО.

Отмечается, что российские танкисты группировки ЮВО не дают покоя подразделениям ВСУ, беспорядочно пытающимся наступать. Они четко выявляют скопление врага и точно накрывают украинских боевиков снарядами.

«Танкисты 4 месяца играют важную роль в отражении наступления ВСУ на линии Копани-Работино-Вербовое: парни уничтожили большое количество техники и живой силы врага», - приводится в публикации.

Ранее стало известно, что российская армия разгромила у Работино элитную бригаду ВСУ. 47-я механизированная бригада «Магура» считалась одной из самых боеспособных во всей украинской армии.