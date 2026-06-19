Ноев ковчег нашли? Турция разрешила ученым изучить 160-метровый холм у Арарата

Турецкие власти официально разрешили международной группе исследователей приступить к масштабному изучению формации Дюрупинар, которую многие считают окаменевшими останками библейского Ноева ковчега. Об этом сообщает Daily Mail . Команда ученых из организации Noah’s Ark Scans получила долгожданное согласие на проведение неразрушающих исследований в районе горы Арарат.

Объект представляет собой лодкообразный холм длиной около 160 метров, расположенный в 30 километрах от Арарата. Местные жители обратили на него внимание в 1948 году после землетрясения, обнажившего его очертания. Сторонники библейской версии указывают на совпадение размеров: в Книге Бытия говорится о ковчеге длиной в 300 локтей, что примерно соответствует 160 метрам.

Предстоящая экспедиция станет самой технологичной в истории изучения этого места. Ученые планируют использовать неразрушающее бурение, георадар, тепловизоры и специальный подземный дрон «Гофер» для картографирования аномалий под поверхностью. Предыдущие сканирования уже выявили на глубине около шести метров угловатые структуры и пустоты, которые исследователи считают возможными отсеками судна. Анализ почвы показал повышенное содержание органики и калия — признаки, характерные для разложившейся древесины.

Как заявила представитель команды Лорен Витцке, это не просто научная экспедиция, а попытка доказать реальность теории, над которой смеялась значительная часть научного сообщества. Работы начнутся позднее в этом году.