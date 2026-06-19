Ноев ковчег нашли? Турция разрешила ученым изучить 160-метровый холм у Арарата
Daily Mail: Турция разрешила изучение предполагаемых останков Ноева ковчега
Турецкие власти официально разрешили международной группе исследователей приступить к масштабному изучению формации Дюрупинар, которую многие считают окаменевшими останками библейского Ноева ковчега. Об этом сообщает Daily Mail. Команда ученых из организации Noah’s Ark Scans получила долгожданное согласие на проведение неразрушающих исследований в районе горы Арарат.
Объект представляет собой лодкообразный холм длиной около 160 метров, расположенный в 30 километрах от Арарата. Местные жители обратили на него внимание в 1948 году после землетрясения, обнажившего его очертания. Сторонники библейской версии указывают на совпадение размеров: в Книге Бытия говорится о ковчеге длиной в 300 локтей, что примерно соответствует 160 метрам.
Предстоящая экспедиция станет самой технологичной в истории изучения этого места. Ученые планируют использовать неразрушающее бурение, георадар, тепловизоры и специальный подземный дрон «Гофер» для картографирования аномалий под поверхностью. Предыдущие сканирования уже выявили на глубине около шести метров угловатые структуры и пустоты, которые исследователи считают возможными отсеками судна. Анализ почвы показал повышенное содержание органики и калия — признаки, характерные для разложившейся древесины.
Как заявила представитель команды Лорен Витцке, это не просто научная экспедиция, а попытка доказать реальность теории, над которой смеялась значительная часть научного сообщества. Работы начнутся позднее в этом году.